كوينتانا يزور سيول لبحث أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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وصل اليوم الاثنين إلى سيول "توماس أوخيا كوينتانا" مقرر الأمم المتحدة الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، في زيارة تستغرق خمسة أيام.وفور وصوله إلى سيول، اجتمع "كوينتانا" مع نائب وزير الخارجية الكوري "لي تيه هو"، حيث تبادل الجانبان الآراء حول القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والقرار الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي صدر عن مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الماضي، وتنفيذ برنامج لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين في ظل تحسن العلاقات بينهما.وفي أثناء إقامة "كوينتانا" في سيول، سيجرى لقاءات مع بعض الذين فروا من كوريا الشمالية، وعددمن مسؤولي الحكومة، ومنظمة الصليب الأحمر، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات المدنية، بهدف جمع معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يقوم فيها "كوينتانا" بزيارة لكوريا الجنوبية.ومن المقرر أن يعقد المسؤول الأممي مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة القادم لشرح حول نتائج زيارته.