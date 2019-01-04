زيادة حجم مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا بنسبة 27%

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بلغ حجم مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية 123 ألفا و387 سيارة في العام الماضي، بزيادة 26.6% مقارنة بالعام الأسبق.ومن بين السيارات الصديقة للبيئة التي تم بيعها في العام الماضي، 93 ألفا و11 وحدة من السيارات الهجينة و33 ألفا 76 وحدة من السيارات الإلكترونية.وكان حجم مبيعات السيارات الصديقة للبيئة قد تجاوز 40 ألف وحدة في عام 2015، و60 ألف وحدة في عام 2016، و90 ألف وحدة في عام 2017.وبهذا بلغت حصة السيارات الإلكترونية في سوق السيارات الصديقة للبيئة 24.6% في العام الماضي، بعد أن كانت 8.6% في عام 2016 ، و14% في عام 2017.