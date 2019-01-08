منتخب كوريا الجنوبية يفوز على نظيره الفلبيني في كأس آسيا

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فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على نظيره الفلبيني بهدف مقابل لا شيء في أولى مباريات المنتخب الكوري ضمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم أمس الاثنين، حيث سجل المهاجم "هوانغ أوي جو" هدف الفوز في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في ملعب "آل مكتوم" في مدينة "دبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة.وقد سيطر منتخب كوريا الجنوبية الملقب بـ"محاربي تيغوك"، والذي يهدف إلى الفوز بالبطولة للمرة الأولى منذ 59 عامًا، على مجريات المباراة، لكنه سجل هدفًا واحدًا فقط ليؤمن ثلاث نقاط.وبذلك احتلت كوريا الجنوبية، بقيادة مدربها "باولو بينتو"، المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بعد الصين التي فازت بأول مباراة لها أمام قيرغيزستان بنتيجة 2-1.وستواجه كوريا الجنوبية قرغيزستان يوم السبت القادم.