عمال بنك كيه بي ينظمون إضرابا عن العمل اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

بدأت نقابة العاملين في بنك "كيه بي كوك مين"، الذي يعد واحدا من أكبر البنوك في كوريا الجنوبية، إضرابا عاما عن العمل اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انهيار مفاوضات النقابة مع إدارة البنك.وقالت نقابة العاملين في البنك إنهم سيضربون عن العمل لمدة يوم واحد اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، كما أعلن سابقا.ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب، الذي يعد الأول من نوعه منذ 19 عاما، إلى شل العمليات في أكثر من ألف فرع من فروع البنوك في جميع أنحاء البلاد.وقالت النقابة وإدارة البنك في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إنهم استأنفوا المحادثات مساء أمس الاثنين لكن المفاوضات انهارت.وقد أجرى الجانبان مفاوضات منذ العام الماضي، لكنهما فشلا في تضييق الخلافات حول مسألة رفع العلاوات، وتطبيق نظام ذروة الأجور، وغيرها.وأفادت التقارير بأن الإدارة اقترحت أن تدفع 300% كعلاوة استجابة لطلب النقابة، بشرط أن تقبل النقابة مقترحات الإدارة بشأن مسائل أخرى، لكن نقابة العاملين في البنك رفضت هذا الاقتراح.