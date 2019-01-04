فائض الحساب الجاري الكوري يتراجع إلى أقل مستوى منذ 7 أشهر في نوفمبر

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انخفض فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية إلى أقل مستوياته منذ سبعة أشهر في شهر نوفمبر الماضي بسبب الانخفاض الذي شهده حساب البضائع.ووفقا لتقرير تضمن بيانات أولية، صدر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل فائض الحساب الجاري للبلاد إلى 5 مليارات دولار في نوفمبر.وقال التقرير إن كوريا الجنوبية سجلت فائضا في الحساب الجاري للشهر الحادي والستين على التوالي منذ مارس 2013، لكن مستوى الفائض انخفض في نوفمبر ليصبح الأقل منذ أبريل، عندما بلغ أقل مستوياته منذ ست سنوات، حيث وصل وقتها إلى مليار و770 مليون دولار.وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى الانخفاض في فائض حساب البضائع، حيث وصل في نوفمبر إلى أقل مستوى له منذ شهر فبراير من العام الماضي.