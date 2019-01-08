رئيس البنك الدولي يعلن استقالته المبكرة

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أعلن جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي، أنه سيستقيل من منصبه، وذلك قبل ثلاثة أعوام من انتهاء فترة ولايته.وكتب كيم في رسالة إلكترونية إلى العاملين في البنك أنه سيترك منصبه في الأول من فبراير، لينضم إلى شركة تعمل في مجال الاستثمار في البنية التحتية في الدول النامية.وقد عُيِّن كيم، الأمريكي من أصل كوري، رئيسًا للبنك في عام 2012 ليمضي ولايته الأولى ومدتها 5 سنوات، ثم عُيِّن في ولايته الثانية في يوليو 2017.وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن رحيل كيم غير المتوقع قد يؤدي إلى حدوث معركة شرسة بين إدارة ترامب والدول التي اشتكت من تأثير الولايات المتحدة على البنك الدولي.