تراجع أرباح شركة سام سونغ للإلكترونيات في الربع الرابع من العام الماضي

Photo : YONHAP News

قدرت شركة سام سونغ للإلكترونيات اليوم الثلاثاء انخفاض أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 29%، دون تحقيق توقعات السوق.وقالت الشركة الكورية عملاقة التكنولوجيا إن الأرباح التشغيلية في الربع الأخير بلغت نحو 10.8 تريليون وون، بانخفاض نسبته 28.9% عن العام السابق.وبالمقارنة مع الربع الأسبق، بلغت نسبة الانخفاض 38.5%.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها الأرباح التشغيلية لأقل من 14 تريليون وون منذ الربع الأول من عام 2017، كما أنها أقل بكثير من التوقعات السابقة بتحقيق 13.4 تريليون وون.كما انخفضت المبيعات على أساس سنوي لتصل إلى 59 تريليون وون خلال الفترة نفسها.