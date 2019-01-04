كبار السن يعتقدون أن الشيخوخة تبدأ في سن 72 عامًا

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يعتقد كبار السن في سيول أن مرحلة الشيخوخة لا تبدأ إلا بعد سن 72 عامًا ونصف.جاء هذا في مسح أجرته حكومة مدينة سيول شمل 3 آلاف شخص من الذين تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، حول جودة حياة كبار السن.وفي حين أجاب المشاركون بأن سن الشيخوخة يبدأ بعد 72.5 عام في المتوسط، قال 40% منهم إنهم يعتقدون أن سن الشيخوخة يبدأ من سن 75 عامًا فأكثر.وفي الوقت الحالي تبدأ مرحلة كبار السن رسميًّا في سن الخامسة والستين.وتقوم مدينة سيول بإجراء مثل هذا المسح كل سنتين منذ عام 2012، لرصد التغييرات الحادثة بسبب زيادة أعداد كبار السن في البلاد.