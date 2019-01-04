الحكومة الكورية تنفي عقد محادثات على مستوى العمل مع اليابان

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قالت الحكومة الكورية إنه لم يتم اتخاذ أي ترتيبات حتى الآن بشأن المحادثات على مستوى العمل مع اليابان حول النزاع بين البلدين بسبب حادثة الرادار العسكري، حيث تدعي طوكيو أن سفينة حربية كورية وجهت رادارها الخاص بإطلاق النيران نحو طائرة دورية يابانية.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع "تشيه هيون سو" للصحفيين اليوم الثلاثاء بأن سيول وطوكيو تجريان مناقشات متواصلة، وقد اتفقتا على ضرورة إجراء مناقشات على مستوى العمل.وأصدرت وزارة الدفاع الكورية فيديو مصورًّا بست لغات لتفنيد ادعاءات اليابان، بعد أن كانت قد نشرت النسختين الكورية والإنكليزية منه على يوتيوب يوم الجمعة الماضي.وأكدت سيول أن المدمرة "كوانغ كي تو" التي تزن 3 آلاف طن كانت تقوم بعملية إنقاذ إنسانية لمساعدة قارب كوري شمالي انجرف في البحر الشرقي.كما شددت أيضًا على أن الطائرة اليابانية كانت تحلق على ارتفاع منخفض، وهو ما مثّل "تهديدًا" للسفينة الكورية.