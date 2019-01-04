الرئيس مون جيه إين يقيل كبير مساعديه

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قرر الرئيس "مون جيه إين" إقالة كبير مساعديه "إيم جونغ صوك"، وعين بدلًا منه السفير الكوري الجنوبي الحالي لدى الصين "نوه يونغ مين"، اليوم الثلاثاء.وعقد "إيم" مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم أعلن فيه قرارات الرئيس "مون" بتغيير عدد من مساعديه، حيث تم أيضا إقالة مستشاره الصحفي "يون يونغ تشان"، وعين بدلًا منه الصحفي الإذاعي السابق "يون دو هان".يُذكر أن "نوه" قبل توليه منصب السفير في الصين، كان نائبًا برلمانيا لثلاث دورات. وخلال الانتخابات الرئاسية في عام 2012، عمل "نوه" في فريق الرئيس "مون"، وفي عام 2017، ترأس مقر الحملة الرئاسية الانتخابية.ويأتي هذا التعديل وسط انتقادات وجهت إلى المكتب الرئاسي بسبب الجدل الدائر حول مزاعم تجسس مسؤولي الشؤون المدنية في المكتب الرئاسي على المدنيين.ومن المتوقع أيضًا أن يقوم الرئيس بتعديل وزاري قبل أو بعد عيد رأس السنة القمرية، في أوائل فبراير القادم.