كيم جونغ أون يعقد قمته الرابعة مع شي جين بينغ في بكين

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عقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قمته الرابعة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، في بكين أمس الثلاثاء.وجاء انعقاد هذه القمة في اليوم الثاني من زيارة "كيم" الحالية إلى الصين التي تستمر أربعة أيام. وكان "كيم" قد وصل إلى بكين في وقت سابق من يوم أمس على متن قطار خاص، وبصحبته زوجته وعدد من كبار المسؤولين.وخلال محادثات القمة التي استمرت ساعة، من المعتقد أن الجانبين نسقا مواقف بلديْهما قبيل القمة الثانية المرتقبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، كما تبادلا الآراء حول سبل تعزيز العلاقات بين بيونغ يانغ وبكين.في وقت لاحق من يوم أمس الذي صادف يوم ميلاد "كيم" الخامس والثلاثين، أقام الرئيس الصيني وزوجته "بنغ لي يوان" مأدبة احتفالية في قاعة الشعب الكبرى بحضور زوجة الزعيم الكوري الشمالي "ري سول جو".