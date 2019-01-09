توقعات بعقد جولة ثانية من المباحثات بين كيم جونغ أون وشي جين بينغ اليوم

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من المتوقع أن يجتمع الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونغ أون" مع الرئيس الصينى "شى جين بينغ" مرة ثانية اليوم الأربعاء، خلال زيارة "كيم" الحالية إلى بكين، بعد أن عقد الجانبان مباحثات أمس.ومن المتوقع أيضا أن يقوم "كيم" اليوم، الذي يُعد ثالث أيام زيارته الحالية إلى الصين، بجولة في بعض المنشآت الصناعية الصينية.وكان "كيم" قد وصل إلى بكين صباح أمس الثلاثاء على متن قطار خاص، حيث عقد قمته الرابعة مع "شي جين بينغ"، وحضر مأدبة ترحيب استضافها الرئيس الصينى وزوجته "بنغ لى يوان" فى قاعة الشعب الكبرى.ومن المتوقع أن يتناول "كيم" و"شى" الغداء فى قصر ضيافة الدولة "دياو يوتاي" فى بكين مع زوجتيْهما اليوم الأربعاء، مثلما فعلا خلال زيارة "كيم" إلى بكين فى شهر يونيو من العام الماضى.