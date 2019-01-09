بطلة أولمبية تتهم مدربها بالاعتداء الجنسي

تقدمت "شيم سوك هي" البطلة الكورية الجنوبية في السباقات الأولمبية للمضمار القصير، بشكوى ضد مدربها السابق بدعوى الاعتداء الجنسي عليها.وقالت مصادر في الشرطة أمس الثلاثاء إن "شيم" تقدمت بالشكوى يوم 17 ديسمبر الماضي، عند إدلائها بشهادة ضد المدرب "تشو جيه بوم" في قضية استئناف أمام محكمة "سو وان" المحلية. وتتهم "شيم" مدربها السابق "تشو" بأنه اغتصبها وتحرش بها جنسيًا عدة مرات منذ عام 2014، عندما كانت طالبة في المرحلة الثانوية. وقالت "شيم" البالغة من العمر اثنين وعشرين عامًا إن اعتداءات "تشو" الجنسية عليها قد استمرت حتى قبل حوالي شهرين من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في فبراير من عام 2018. ومن جانبه، قال فريق الدفاع القانوني عن المدرب "تشو" في مقابلة مع محطة "إس بي إس" إنه ينفي مزاعم الاعتداء الجنسي. وكان قد تم الكشف لأول مرة عن ارتكاب المدرب "تشو" عنفا جنسيا قبل أسابيع قليلة من أولمبياد بيونغ تشانغ، عندما غادرت "شيم" المكان الذمخصص لتدريبات الفريق الوطني، على ما يبدو لتجنب المزيد من الاعتداءات.وقد ثبت أن "تشو" مذنب بارتكاب اعتداءات جسدية على "شيم" وثلاث متزلجات أخريات بين عامي 2011 ويناير 2018، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر في سبتمبر.ويذكر أن "شيم" شاركت في الأولمبياد مرتيْن، وحصلت على أربع ميداليات، منها ذهبيتان، وميدالية فضية وأخرى وبرونزية.