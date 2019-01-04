انخفاض نمو الوظائف في كوريا لأقل مستوى منذ 9 سنوات

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انخفض معدل نمو الوظائف في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى له منذ تسع سنوات في العام الماضي، حيث وصل إلى 97 ألفا.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الحاصلين على وظائف 26 مليونا و630 ألفا في ديسمبر، بزيادة قدرها 34 ألفا مقارنة بالعام الأسبق.وقال التقرير إن معدل نمو الوظائف في البلاد لعام 2018 قد بلغ 97 ألفا، وهو أقل مستوى منذ عام 2009 عندما عانت كوريا من الأزمة المالية العالمية، حيث شهدت انخفاضًا بمقدار 87 ألف وظيفة.وبلغ عدد العاطلين عن العمل مليونا و70 ألفا في العام الماضي، وهو أكبر مستوى منذ عام 2000.وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم ظل في مستوى أعلى من مليون شخص منذ عام 2016.وبلغ معدل البطالة 3,8% في عام 2018، بزيادة 0,1% مقارنة بعام 2017.