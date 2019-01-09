محكمة كورية توافق على الاستيلاء على أصول شركة يابانية في قضية العمل القسري

Photo : YONHAP News

وافقت محكمة كورية على طلب من عدد المدعين الكوريين الجنوبيين بالاستيلاء على الأصول الموجودة في كوريا التابعة لشركة إنتاج الصلب اليابانية "نيبون ستيل آند سوميتومو ميتال"، بتهمة إجبار أولئك المدعين بالعمل في مصانعها في طوكيو في أثناء الحرب العالمية.وقالت محكمة "بوهانغ" التباعة لمدينة "ديغو" أمس الثلاثاء، إنها وافقت يوم الخميس الماضي على طلب للاستيلاء على نحو 81 ألف سهم من أسهم الشركة اليابانية في مشروع مشترك محلي مع شركة صناعة الصلب الرائدة في كوريا الجنوبية "بوسكو".وقال مسؤول في المحكمة إنه يتم حاليا اتخاذ خطوات من أجل تنفيذ الاستيلاء، وذلك من خلال إرسال الوثائق ذات الصلة إلى الشركة.وجاء هذا التحرك في الوقت الذي رفضت فيه الشركة اليابانية اتباع أمر من المحكمة العليا في كوريا الجنوبية لتعويض أربعة من ضحايا العمل القسري. وقدم الفريق القانوني الذي يمثل اثنين من الضحايا دعوى للاستيلاء على أسهم الشركة "بي إن آر"، وهي شركة مشتركة بين الشركة اليابانية وشركة "بوسكو" الكورية، تقوم بتدوير المنتجات الثانوية لصناعة الصلب. ومن المعتقد أن الشركة اليابانية تمتلك حوالي مليونين و340 ألف سهم من اسهم شركة "بي إن آر"، تقدر قيمتها بحوالي 11 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 9,7 مليون دولار. وطلب محامو المدعين من المحكمة الاستيلاء على حوالي 81 ألف سهم من شركة "بي إن آر".