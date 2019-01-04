واشنطن تدرس الأماكن المرشحة لاستضافة القمة الثانية مع بيونغ يانغ

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اتضح أن مسؤولين تابعين للرئاسة الأمريكية قد قاموا مؤخرا بزيارات تفقدية لبحث الأماكن المرشحة لاستضافة القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حيث زاروا كلا من بانغوك عاصمة تايلاند، وهانوي عاصمة فيتنام، إلى جانب هاواي بالولايات المتحدة، وكانت هانوي هي المكان الأبرز من بينها، حيث يمكن أن ينتقل الزعيم الكوري الشمالي إليها بطائرته الخاصة، إلى جانب وجود سفارة كورية شمالية هناك.ومن ناحية أخرى، أبدت الإدارة الأمريكية موقفا حذرا من الزيارة التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" حاليا إلى الصين، حيث لم يصدر عنها تصريحات في هذا الشأن.وقال تقرير بثه راديو آسيا الحرة الأمريكي اليوم إن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد صرحت أمس بأن تعليقاتها على هذا الموضوع محدودة لدواعي الأمن القومي.وفي نفس السياق، أشارت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته أول من أمس إلى أن الزعيم الكوري الشمالي قد وصل إلى بكين في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات حول التجارة بين الولايات المتحدة والصين.كما أشار بعض المحللين إلى تطابق المصالح بين كوريا الشمالية، التي تسعى إلى الحصول على السيطرة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، والصين التي تعمل على زيادة نفوذها اعتمادا على العلاقات مع كوريا الشمالية.كما أشاروا إلى أن زيارة كيم إلى بكين تأتي فيما تعقد مفاوضات سرية حول عقد الجولة الثانية من القمة الكورية الشمالية الأمريكية.ومن جانبها تراقب الحكومة الكورية الجنوبية التطورات الأخيرة، حيث توقعت أن تساهم الزيارة الرابعة للزعيم الكوري الشمالي إلى الصين في دفع المفاوضات الكورية الشمالية الأمريكية الهادفة إلى نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.