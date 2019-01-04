الذكرى السنوية 27 على مظاهرات الأربعاء دون اعتذار من اليابان

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حلت اليوم الذكرى السنوية السابعة والعشرون على إقامة مظاهرات الأربعاء المطالبة بحل قضية الاسترقاق الجنسي الذي ارتكبته القوات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.وعقدت رابطة "العدالة والذاكرة" والاتحاد الكوري للتعامل مع قضية الاسترقاق الجنسي وغيرهما، مظاهرة الأربعاء الأسبوعية أمام السفارة اليابانية لدى سيول ظهر اليوم، حيث تم الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة والعشرين على بدء مظاهرات الأربعاء التي بدأت يوم 8 يناير من عام 1992.وقالت الجماعات المشاركة إن 27 عاما مرت منذ بدء انطلاق دعوة الضحايا والمواطنين العاديين لليابان بصوت واحد إلى الاعتذار رسميا وتقديم التعويضات القانونية، معربة عن حرصها على استعادة حقوق وكرامة الضحايا من خلال حل القضية بسرعة.وقالت أيضا إن مظاهرات الأربعاء التي ظلت تعقد أسبوعيا على مدار 27 عاما هي أطول مظاهرات في العالم تحت شعار واحد، وقد أصبحت ساحة للسلام والتضامن تشترك فيها مختلف الأجيال والمجالات، بما فيها السلام وحقوق الإنسان والتوحيد.تجدر الإشارة إلى أن مظاهرات الأربعاء المطالبة بحل قضية الاسترقاق الجنسي للقوات اليابانية بدأت يوم 8 يناير 1992 في أثناء زيارة رئيس الوزراء الياباني وقتها إلى كوريا، وقد ظلت تقام في ظهيرة كل يوم أربعاء أمام السفارة اليابانية لدى كوريا.