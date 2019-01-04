رجال الأعمال في مجمع كيسونغ يطالبون بالسماح بزيارة كوريا الشمالية

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عقد رجال الأعمال الكوريون الجنوبيون الذين لديهم شركات تعمل في مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بين الكوريتين، والمغلق حاليا، مؤتمرا صحفيا اليوم طالبوا فيه بقوة بالسماح لهم بزيارة كوريا الشمالية لفحص مصانعهم في المجمع.جاء ذلك بعد أن طالب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في كلمته التي ألقاها بمناسبة حلول العام الجديد باستئناف تشغيل مجمع كي سونغ الصناعي.وقالت لجنة التعامل مع الطوارئ التابعة للشركات الكورية الجنوبية العاملة في كيسونغ إن تلك الشركات ظلت تتحمل الخسائر الناجمة عن إغلاق المجمع خلال الـ3 سنوات الماضية، وأنهم يثقون في حكومة الرئيس "مون جيه إين"، لكنهم لا يستطيعون تحمل المزيد بعد الآن، وطلبوا من الحكومة إعداد وسائل للتعويضات.وطلبت اللجنة أيضا من حكومتي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بذل جهود فعالة لإقناع المجتمع الدولي بالموافقة على استثناء مجمع كيسونغ من العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، كما تقدمت اللجنة بطلب لزيارة كوريا الشمالية إلى وزارة التوحيد، وهو سابع طلب يتقدم به رجال الأعمال الجنوبيون لزيارة كوريا الشمالية منذ إغلاق المجمع، ولم يتم الاستجابة لأي منها حتى الآن.من جانبها، صرحت وزارة التوحيد بأنها تعترف بضرورة تنفيذ مثل تلك الزيارة إلى كوريا الشمالية لفحص أصول الشركات الكورية الجنوبية في المجمع، لكن هذه المسألة بحاجة إلى التفاوض مع كوريا الشمالية، وأيضا إجراء مشاورات مع الوزارات ذات الصلة إلى جانب تفهم المجتمع الدولي.يذكر أن بعض الشركات الكورية الجنوبية بدأت تعمل في مجمع كيسونغ الصناعي في كوريا الشمالية منذ عام 2005، إلى أن تم وقف تشغيله بسبب توتر العلاقات بين الكوريتين منذ شهر فبراير من عام 2016.