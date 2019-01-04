قطاع بناء السفن الكوري يحتل المركز الأول عالميا لأول مرة منذ 7 سنوات

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تغلب قطاع بناء السفن في كوريا الجنوبية على الصين في العام الماضي ليحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث حجم العقود، وذلك لأول مرة منذ 7 سنوات.وقال تقرير صادر عن شركة "كلاركسون ريسيرش" البريطانية المتخصصة في تحليل سوق بناء السفن والشؤون البحرية، إن شركات بناء السفن الكورية قد حصلت على 12 مليونا و630 ألف طن مكافئ من بين إجمالي 28 مليونا و600 ألف طن من السفن على مستوى العالم، أي بنسبة 44.2% من حجم الطلبيات العالمية في العام الماضي.وجاءت الصين في المركز الثاني بـ9 ملايين و150 ألف طن بنسبة 32%، ثم اليابان في المركز الثالث بـ3 ملايين و600 ألف طن، بنسبة 12.6%.وقد ظلت كوريا تحتل المركز الثاني بعد الصين خلال ستة أعوام متتالية منذ عام 2012 وحتى عام 2017، بعد كانت قد احتلت المركز الأول في عام 2011، إلا أنها فازت في العام الماضي بعقود خاصة لبناء سفن ذات قيمة مضافة عالية، بما فيها سفن خاصة للغاز الطبيعي المسال، ومن ثم نجحت في استعادة المركز الأول.الجدير بالذكر أن صناعة بناء السفن على مستوى العالم قد تعافت بشكل واضح خلال العام الماضي، كما شهدت الثلاث سنوات الأخيرة نموا مضطردا في حجم العقود الخاصة ببناء السفن على مستوى العالم.