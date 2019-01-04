اختيار طريقة صنع صلصة الصويا كتراث ثقافي وطني غير ملموس

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تم اختيار طريقة صنع صلصة الصويا من خلال تخمير فول الصويا كتراث ثقافي وطني غير ملموس في كوريا الجنوبية.وصرحت هيئة التراث الكورية بأنها اختارت طريقة صنع صلصلة الصويا كتراث ثقافي وطني غير ملموس برقم 137، مشيرة إلى أن هذه الطريقة لديها تاريخ قديم، ومن ثم يمكن من خلالها فهم ودراسة طرق الطهي وثقافة الأطعمة الكورية، وهي أيضا مرتبطة ارتباطا وثيقا بثقافة المجتمع والعادات والتقاليد الكورية.وقالت إن من بين أهم أسباب اختيارها: مشاركة الكثير من الكوريين في عملية نقل التراث الخاص بها عبر الأجيال.وقررت الهيئة عدم الاعتراف بخبير معين أو جماعة معينة من حاملي الطريقة، وقالت إن طريقة صنع صلصلة الصويا تمثل عادة حياتية وثقافة منقولة بشكل طبيعي في المنازل الكورية.