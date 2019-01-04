بناء موقع خاص لعروض الكي بوب في سيول

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من المنتظر أن يتم إنشاء موقع خاص لعروض الكي بوب في العاصمة سيول، بحيث يستوعب 18 ألف مقعد.وصرحت بلدية سيول اليوم بأن مشروع بناء مسرح "آرينا سول" نجح في الحصول على الموافقة الأخيرة، وبالتالي ستبدأ عمليات إنشائه فعليا بحيث تنتهي في عام 2024.تجدر الإشارة إلى أن هذا المسرح سيكون مكانا داخليا للعروض على شكل دائرة، بحيث يحيط المتفرجون خشبة المسرح المركزية.وحتى الآن لا يوجد مثل هذا النوع من الأماكن في سيول خلافا للمدن الرئيسية العالمية الأخرى، ولذلك كانت مدينة سيول تعاني من صعوبات في إقامة العروض الثقافية والفنية المتنوعة، مثل العروض الموسيقية وعروض السيرك.وتخطط بلدية سيول لبدء عملية البناء في شهر سبتمبر من العام القادم في منطقة محطة "تشانغ دونغ" للمترو، والانتهاء منها حتى عام 2023، بحيث يتم افتتاح "آرينا سول" في شهر يناير من عام 2024.ومن المتوقع أن يتم بناء المسرح الجديد على مساحة تصل إلى 50 ألف متر مربع، لتستوعب 18 ألف متفرج في آن واحد، كما سيتم إنشاء مكان للعروض متوسطة الحجم يستوعب ألفي مقعد، ومجمع يضم 11 جناحا سينمائيا، ومعرض خاص للكي بوب، لتصبح المنطقة مركزا للمنشآت الثقافية المتعددة.وتتوقع بلدية سيول أن يستضيف المسرح بعد إنشائه أكثر من 90 عرضا كبيرا كل عام، بما في ذلك عروض موسيقية من داخل وخارج البلاد، ومراسم توزيع الجوائز الموسيقية، والمهرجانات الموسيقية، وعروض السيرك الكبيرة.وتخطط بلدية سيول لتسهيل وسائل الوصول إلى تلك المنطقة لتجعل منها مركزا خاصا لسياحة الموجة الثقافية الكورية "هاليو".ومن المتوقع أن يتم في هذا المشروع ضخ حوالي 528 مليارا و400 مليون وون، أي حوالي 470 مليون دولار، من التمويل الخاص، ولكن سيكون حق ملكيته لدى بلدية سيول بينما سيتم تشغيله بواسطة القطاع الخاص على مدار 30 عاما.