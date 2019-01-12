بدء إشراك القطاع الخاص الكوري في التطوير الفضائي

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تزداد فرص أعمال الشركات الكورية الخاصة في قطاع تطوير الفضاء الذي ظل مقتصرا على الحكومة وأجهزة الأبحاث الممولة من الحكومة، حيث طرحت الحكومة الكورية خطة لزيادة حجم صناعة الفضاء المحلية إلى 3 تريليونات و700 مليار وون حتى عام 2021.وأوضحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس أنها وضعت استراتيجية لصناعة الفضاء الكورية في الاجتماع الخامس عشر للجنة الفضاء الوطنية الذي عقدته يوم 7 من هذا الشهر.تجدر الإشارة إلى أن حجم صناعة الفضاء المحلية بلغ تريليونيْن و700 مليار وون في عام 2016، بينما لم يتجاوز حجم الأسواق المرتكزة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات أجهزة الفضاء وخدمات المعلومات بالأقمار الصناعية، باستثناء خدمات الاتصالات والبث والطيران الجوي، مستوى 230 مليار وون فقط، أي ما يعادل حوالي 210 ملايين دولار.ولهذا قررت الحكومة إنشاء لجنة لتنسيق أعمال الصناعة الفضائية بمشاركة الوزارات ذات الصلة، بغية بناء بيئة مشجعة للصناعة الفضائية بقيادة القطاع الخاص، بحيث تستكشف الطلبات وتدعم مشروعات البحث والتطوير الرامية إلى تحفيز الشركات على الصادرات.وتخطط الحكومة أيضا لتخفيف القيود الأمنية الخاصة على فيديوهات الأقمار الصناعية، وتنظيم القواعد القانونية بما فيها قانون الترويج لتطوير الفضاء، وقانون التعويضات عن الخسائر في الفضاء من أجل تحفيز القطاع الخاص على الأنشطة الفضائية التجارية.من ناحية أخرى، أقرت لجنة الفضاء الوطنية الخطة الثانية لاستخدام معلومات الأقمار الصناعية والتي تتضمن وسائل استخدام القمر الصناعي "تشوللي آن - 2 إيه" واستراتيجية تعزيز التعاون الوطنية في الفضاء والتي تطرح توجهات التعاون الدولي في قطاع الفضاء.