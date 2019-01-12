الحكومة تدرس إصدار عفو خاص بمناسبة الذكرى المائة على حركة الاسقلال

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تدرس الحكومة الكورية حاليا إصدار عفو خاص واسع المدى بمناسبة مرور 100 عام على حركة الاستقلال الكورية في الأول من مارس من هذا العام.وطبقا لمصادر مسؤولة، بدأت وزارة العدل في إعداد قائمة بالمرشحين للاستفادة من هذا العفو الخاص، من خلال إرسال المخاطبات ذات الصلة إلى النيابات العامة المحلية.وتوقعت المصادر أن تجري الحكومة عفوا كبير الحجم بمناسبة الذكرى السنوية المائة على اندلاع حركة الاستقلال وإنشاء الحكومة الكورية المؤقتة.ومن بين أولئك الذين تدرس الحكومة منحهم العفو حاليا: عدد كبير من السجناء السياسيين الذين تعرضوا للعقاب نتيجة للمشاركة في مظاهرات مختلفة.وفي ظل اتجاه الحكومة إلى رعاية معيشة الشعب، من المتوقع أن يتم تطبيق العفو أيضا على السجناء الذين خالفوا القوانين الاقتصادية أو القواعد المرورية.الجدير بالذكر أن الرئيس "مون جيه إين" أصدر عفوا خاصا في شهر ديسمبر من عام 2017 بعد توليه السلطة، واستفاد منه 6 آلاف و444 شخصا.ومن المتوقع ألا تشمل قائمة العفو أولئك الذين عوقبوا بسبب أعمال الفساد.وكان الرئيس مون قد تعهد خلال حملاته الانتخابية بعدم العفو عن أولئك الذين ارتكبوا جرائم الرشوة والاحتيال وإهمال المسؤولية.