اليابان تطالب كوريا بالتفاوض حول حكم المحكمة في قضية العمل القسري

Photo : KBS News

احتجت الحكومة اليابانية بقوة على الحكم الذي أصدرته محكمة كورية بالموافقة على مطالبة ضحايا كوريين للعمل القسري في اليابان خلال الحرب العالمية، بالاستيلاء على أصول شركة يابانية، حيث طلبت من الحكومة الكورية إجراء مفاوضات دبلوماسية في هذا الشأن.واستدعت وزارة الخارجية اليابانية "لي سو هون" السفير الكوري لدى اليابان أمس حيث أعربت عن احتجاجها على قرار المحكمة الكورية بالاستلاء على أصول شركة يابانية للصلب، وطلبت رسميا إجراء مفاوضات بين الحكومتين الكورية واليابانية، وذلك حسب البند الأول من المادة الثالثة في الاتفاقية الكورية اليابانية بشأن حقوق التعويضات، والذي ينص على ضرورة حل النزاعات حول تفسير الاتفاقية أو تنفيذها عبر القنوات الدبلوماسية أولا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها اليابان بإجراء مفاوضات دبلوماسية حسب هذا البند منذ إبرام الاتفاقية في عام 1965.وكانت اليابان قد رفضت طلب كوريا بإجراء مفاوضات دبلوماسية حول قضية الاسترقاق الجنسي للقوات اليابانية في عام 2011.ويرى المراقبون أن الطلب الياباني يمثل أول خطوة لإحالة قضية قرار العمل القسري إلى محكمة وساطة في دولة ثالثة أو المحكمة الجنائية الدولية.ولكن إذا لم توافق الحكومة الكورية على المفاوضات، فلن يتم رفع القضية لدى المحكمة الجنائية الدولية.وردا على الطلب الياباني، صرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها ستدرسه بشكل دقيق، مشيرة إلى أن افتعال الصراعات والخلافات غير الضرورية لن يساعد على حل القضية على الإطلاق.