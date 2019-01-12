غوغل تبدأ في التحقيق في حساب وزع شفرات خبيثة في رسائل للصحفيين في وزارة التوحيد

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قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة الأمريكي اليوم إن شركة غوغل بدأت في إجراء تحقيقات حول توزيع رسائل ذات شفرات خبيثة على الصحفيين في وزارة التوحيد الكورية.وأوضحت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك وقف الحساب، إذا اكتشفت أنه تمت إساءة استغلال الحساب، وأنها تصدر تحذيرات للمستخدمين المشكوك في أنهم مستهدفون للهجمات.وقد تم بالفعل وقف استخدام ذلك الحساب، كما تم إغلاق شركة الكمبيوتر الخادم الذي استخدم في إرسال الرسائل ذات الشفرات الخبيثة.تجدر الإشارة إلى أنه تم توزيع رسائل تحمل شفرات خبيثة على 77 مراسلا في وزارة التوحيد في الساعة الواحدة والثلث من صباح يوم السابع من هذا الشهر.ويقول بعض الخبراء إن هناك أدلة تشير إلى تورط السلطات الكورية الشمالية في هذه القرصنة.