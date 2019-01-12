جواز السفر الكوري الجنوبي يسمح بدخول 189 دولة دون تأشيرة

اتضح أن عدد الدول التي يمكن لحامل جواز السفرالكوري دخولها دون الحصول على تأشيرة دخول، يبلغ 189 دولة.وأوضح مؤشر "هنري" لجوازات السفر الذي أصدرته شركة "هنري آند بارتنرز" المتخصصة في التبادلات الدولية أمس، أن كوريا تحتل بشكل مشترك مع سنغافوره المركز الثاني عالميا بـ189 دولة يمكن السفر إليها دون تأشيرة دخول، وذلك بعد أن تقدمت بمركز واحد بالمقارنة مع مسح العام الماضي الذي احتلت فيه المركزالثالث بـ188 دولة، حيث قررت الهند منذ شهر أكتوبر من العام الماضي تطبيق نظام تأشيرة الدخول عند الوصول في المطارات المحلية على الزوار الكوريين لتضاف إلى قائمة الدول التي يمكن السفر إليها دون تأشيرة دخول باستخدام جواز السفر الكوري.واحتلت اليابان المركز الأول للعام الثاني على التوالي من بـ190 دولة، بينما احتل جواز السفر الفرنسي والألماني المركز الثالث المشترك بـ188 دولة.ومن ناحية أخرى، انخفض عدد الدول التي يمكن لحاملي جواز السفر الكوري الشمالي السفر إليها دون تأشيرة دخول بدولة واحدة ليبلغ 42 دولة في العام الماضي، بعد أن كان 43 دولة في العام الأسبق، لتحتل كوريا الشمالية المركز السادس والتسعين المشترك مع إثيوبيا وإيران.وقد أجري هذا المسح على 199 دولة حول العالم.