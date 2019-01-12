مطار إنتشون يسجل رقما قياسيا من حيث عدد المستخدمين

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قارب عدد مستخدمي مطار إنتشون الدولي 70 مليون شخص في العام الماضي ليسجل رقما قياسيا في هذا المجال.وقالت مؤسسة مطار إنتشون الدولي أمس إن إجمالي عدد مستخدمي المطار في عام 2018 بلغ 68 مليونا و259 ألف شخص، بزيادة نسبتها حوالي 10% بالمقارنة مع العام الأسبق، كما بلغ عدد مرات تشغيل الطائرات في العام الماضي حوالي 387 ألف مرة بزيادة حوالي 7.6% بالمقارنة مع العام الأسبق.أما عدد الركاب الذين حولوا الطائرات في المطار فقد زاد بنسبة 9.6% بالمقارنة مع العام الأسبق ليبلغ 8 ملايين و20 ألف شخص.وزاد عدد المسافرين الدوليين بنسبة 10% ليبلغ 67 مليونا و676 ألفا، مسجلا رقما قياسيا.وتوقعت المؤسسة الكورية أن يحتل المطار المركز الخامس عالميا من حيث عدد المسافرين الدوليين في العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ افتتاحه.وقال مسؤول في المؤسسة إن السبب في الزيادة يرجع إلى عدد من العناصر الداخلية والخارجية بما فيها زيادة عدد المسافرين في مواسم الذروة والإجازات السنوية واستضافة أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.ونتيجة لذلك، سجلت مؤسسة مطار إنتشون أكبر أداء من حيث المبيعات منذ افتتاحه، حيث بلغ حجم مبيعاتها في العام الماضي تريليونين و636 مليارا و700 ألف وون، بزيادة 8.5% بالمقارنة مع العام الأسبق، بينما بلغ حجم أرباحها الصافية في العام الماضي تريليونا و87 مليارا و100 مليون وون، لتسجل فائضا للعام الرابع عشر على التوالي منذ عام 2004.