الرئيس مون يحث كوريا الشمالية على اتخاذ المزيد من الخطوات لنزع السلاح النووي

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن تخفيف العقوبات الدولية على كوريا الشمالية سيكون تابعًا لعملية نزع الأسلحة النووية من بيونغ يانغ.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس بمناسبة العام الجديد، اليوم الخميس، حيث قال مون إن كوريا الشمالية في حاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر حسمًا في عملية نزع السلاح النووي قبل أن يتم تخفيف العقوبات عنها.وقال أيضًا إن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مقابلة لتسريع عملية نزع السلاح النووي، وأن التغلب على سنوات من عدم الثقة سيكون محور تركيز القمة الثانية المتوقعة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقال مون إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن بوضوح خلال اجتماعاته معه ومع القادة الإقليميين أن فهمه لنزع السلاح النووي لا يختلف عما يتوقعه المجتمع الدولي.وفي إشارة إلى الدور الإيجابي للصين، قال مون إنه يعتبر رحلة كيم إلى بكين هذا الأسبوع علامة على أن القمة الثانية بين الولايات المتحدة والشمال أصبحت وشيكة.وفيما يتعلق بزيارة كيم إلى سيول، قال مون إنه يتوقع أن تجري المحادثات مع بيونغ يانغ حول تلك الزيارة بعد لقاء كيم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.