الرئيس الصيني يقبل دعوة الزعيم الكوري الشمالي لزيارة بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

كشف تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قبل دعوة وجهها إليه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لزيارة بيونغ يانغ، وذلك خلال زيارة كيم الحالية إلى الصين التي استمرت 4 أيام.وقال التقرير إن الجانبين عقدا مناقشات معمقة بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية والمفاوضات حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، حيث أعاد كيم التأكيد على التزامه بنزع السلاح النووي، وتحقيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافوره، وقال أيضًا إن كوريا الشمالية لم تغير موقفها من السعي إلى حل سلمي للقضايا من خلال الحوار.وقالت الوكالة إن كيم ناقش أيضًا العقبات في طريق العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وأن كيم وشي أكدا موقفهما على التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية بما يتفق مع مصالح الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.