انتحار سائق تاكسي آخر اعتراضًا على خدمات مشاركة السيارات

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توفي سائق سيارة تاكسي في المستشفى اليوم الخميس، بعد أن أشعل النيران في نفسه وسيارته.وقال مركز شرطة جونغ نو في سيول إن السائق البالغ من العمر 65 عامًا، والذي عُرِف باسم عائلته إيم، قد توفي في الساعة الخامسة والخمسين دقيقة صباح اليوم.وذكرت الشرطة أن سيارة التاكسي قد اشتعلت قرب محطة كوانغ هوا مون وسط سيول مساء الأربعاء، وتم نقل السائق إلى المستشفى بعد إصابته بحروق شديدة في جزء كبير من جسده.وأفادت الأنباء بأن السائق أخبر رجال الإطفاء بأنه أشعل النار في نفسه وأن لديه شكاوى ضد الحكومة.وتعد هذه هي حالة الانتحار الثانية لسائقي الأجرة، احتجاجًا على إطلاق خدمة مشاركة السيارات لشركة كاكاو.وفي الشهر الماضي، توفي سائق يبلغ من العمر 57 عامًا، بعد أن أشعل النار في نفسه اعتراضًا على نفس الخدمة.