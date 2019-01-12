كيم جونغ أون يؤكد التزامه بنزع السلاح النووي

Photo : YONHAP News

أعاد قائدا كوريا الشمالية والصين التأكيد على مواقفهما من نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وأعربا عن أملهما في تحقيق نتائج إيجابية من القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقد أصدرت وسائل الإعلام الصينية اليوم الخميس تقارير حول نتيجة المحادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارة كيم الرابعة إلى الصين.وعقد كيم وشي اجتماعات على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، في الزيارة التي جاءت قبيل القمة الوشيكة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت وسائل الإعلام الصينين إن الجانبين توصلا إلى اتفاق مهم حول نزع السلاح النووي، واتفقا على السعي إلى حل سلمي لقضايا شبه الجزيرة الكورية.وأكد شي أن الصين تؤيد عقد قمة بين بيونغ يانغ وواشنطن، وتحقيق نتائج من خلال الحوار، كما أعرب عن أمله في أن تلتقي كوريا الشمالية والولايات المتحدة في منتصف الطريق، وأضاف أن الصين مستعدة للقيام بدور إيجابي وبناء للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.ومن جانبه، تعهد كيم ببذل الجهود للتوصل إلى نتائج جيدة يرحب بها المجتمع الدولي، في قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.