وفاة اثنين من المتطوعين الكوريين في كمبوديا لأسباب غير معروفة

Photo : KBS News

توفي طالبان جامعيان من كوريا الجنوبية، كانا في كمبوديا في رحلة تطوعية، لأسباب غير معروفة.وقالت جامعة كون يانغ أمس الخميس إن اثنين من طلابها كانا في مدينة بنوم بنه في كمبوديا توفيا أثناء تلقيهما للعلاج في مستشفى محلي، بسبب آلام في المعدة.ووفقًا للجامعة، فقد زار كلاهما المستشفى يوم الثلاثاء الماضي بسبب آلام في المعدة، لكنها انصرفا لاحقًا بعد تحسن حالتهما الصحية.وفي اليوم التالي، تم نقلهما إلى المستشفى بعد عودة الأعراض، وتوفي أحدهما بعد ظهر الأربعاء، والآخر صباح الأمس الخميس.وما زال السبب الدقيق للوفاة غير معروف. كما أن الطلبة الآخرين من نفس الجامعة لا يعانون من مشكلات صحية كبيرة.يُذكر أن تلك الرحلة تضم 19 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وكان من المقرر أن يعودوا إلى البلاد يوم الأربعاء المقبل، لكن من المرجح أن يتم قطع الرحلة، وتخطط الجامعة لإرسال فريق طوارئ إلى كمبوديا.