المعارضة تقترح إجراء تحقيق مستقل في قضية مكتب الرئاسة

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اقترح حزب المعارضة الرئيسي مشروع قانون يسعى إلى تعيين مستشار تحقيق مستقل، للتحقيق في اثنتين من التهم التي أثيرت مؤخرًا والتي تشير إلى وقوع مخالفات في مكتب الرئاسة.ويهدف مشروع القانون الذي قدمه حزب كوريا الحرة إلى تعيين مستشار تحقيق مستقل، للتحقيق في الاتهامات التي أثارها كيم تيه أوو، وهو مفتش خاص سابق في مكتب الرئاسة، حيث اتهم الرئاسة بإجراء مراقبات غير قانونية للمواطنين المدنيين.كما يسعى المشروع إلى التحقيق في مزاعم شين جيه مين، المسؤول السابق في وزارة المالية، حيث ادعى أن الرئاسة أجبرت وزارة المالية على إصدار سندات لتغطية العجز، على الرغم من معارضة الوزارة.وقال النائب كيم دو يوب عن حزب كوريا الحرة، الذي قدم المشروع إلى البرلمان أمس الخميس، إن مقترحه يغطي كيفية اختيار المحقق المستقل والفترة اللازمة للتحقيق وإجراءات تمديده.وقد انضم جميع النواب عن حزب كوريا الحرة إلى ذلك المقترح، بينما لم ينضم أي نواب من الأحزاب الأخرى.