الصين تستأنف الرحلات الجوية المباشرة بين يانجي وبيونغ يانغ

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تتخذ السلطات الصينية الإجراءات اللازمة لاستئناف الرحلات المباشرة من يانجي إلى بيونغ يانغ، مع اختتام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زيارته الرابعة إلى الصين أمس الخميس.وأفادت وسائل الإعلام أن الرحلة التي تربط بين يانجي وبيونغ يانغ سيتم استئنافها خلال هذا العام.جدير بالذكر أن مدينة يانجي هي عاصمة محافظ يانبيان الواقعة في الصين والتي تتمتع بالحكم الذاتي ويقيم فيها عدد كبير من المنتمين إلى العرق الكوري.وقد تم تأسيس الرحلة لأول مرة في عام 2012، ولكن تم تعليقه بعد أربع سنوات بسبب تراجع عدد الركاب.وبموجب الإجراءات الأخيرة، ستقوم شركة إير كوريو التي تديرها كوريا الشمالية بتنظيم ثلاث رحلات أسبوعيا، بين مايو وأكتوبر من هذا العام.