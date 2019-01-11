منتخب كوريا الموحد يخسر أمام المنتخب الألماني في بطولة كرة اليد الدولية

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خسر منتخب كوريا الموحد أمام المنتخب الألماني بـ19 هدفا مقابل 30 هدفا في المباراة الافتتاحية للدورة السادسة والعشرين من بطولة كرة اليد العالمية للرجال، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين أمس الخميس.وقد شهد المباراة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ"، والرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينمير"، ورئيس مجموعة "إس كيه" رئيس اتحاد كرة اليد الكوري "تشيه تيه وان"، ورئيس الاتحاد الرياضي الكوري "لي كي هونغ".كما حضر المباراة فريق تشجيع كوري موحد يتكون من 100 شخص.وسيواجه المنتخب الكوري الموحد نظيره الروسي ضمن نفس البطولة غدا السبت.الجدير بالذكر أن الدورة السابعة والعشرين القادمة من البطولة العالمية ستقام في مصر في عام 2021.