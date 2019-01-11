كوريا تخصص 270 تريليون وون كنفقات دفاعية خلال الـ5 سنوات القادمة

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قررت الحكومة الكورية تخصيص أكثر من 270 تريليون وون، أي ما يعادل حوالى 241.5 مليار دولار، خلال الفترة من هذا العام وحتى عام 2023 كنفقات دفاعية.جاء ذلك في الخطة متوسطة المدى بين عاميْ 2019 و2023 التي كشفت عنها وزارة الدفاع الكورية اليوم الجمعة، حيث سيتم تخصيص 94.1 تريليون وون في تعزيز القدرات الدفاعية، و176.6 تريليون وون في إدارة القوات العسكرية.وبموجب هذه الخطة، سيتم زيادة النفقات الدفاعية بمتوسط 7.5% على أساس سنوي خلال الخمس سنوات القادمة، على أن تكون 47.7 تريليون وون هذا العام، و50.3 تريليون وون في العام القادم، و54.1 تريليون وون في عام 2021، و57.8 تريليون وون في عام 2022، و61.8 تريليون وون في عام 2023.