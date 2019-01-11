رئيس المحكمة العليا السابق يخضع لتحقيقات بتهمة إساءة استخدام السلطة

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حضر رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه" اليوم الجمعة إلى مقر النيابة العامة حيث خضع لتحقيقات في دوره المزعوم في فضيحة إساءة استخدام السلطة التي تورط فيها عدد من المسؤولين السابقين في المحكمة العليا.وقبل حضوره لمقر النيابة العامة، تحدث "يانغ" للصحفيين أمام مبنى المحكمة العليا، حيث قدم اعتذارا عما حدث خلال فترة ولايته، مؤكدا على أنه سيتحمل كل المسؤولية.لكنه ادعى أنه هو وزملاؤه الآخرون من القضاة المتهمين لم ينتهكوا القانون في أثناء أداء أعمالهم.وبعد المؤتمر الصحفي، توجه "يانغ" إلى مقر النيابة العامة، وبذلك يكون أول رئيس سابق للمحكمة العليا يواجه تحقيقات النيابة بصفته مشتبها به.الجدير بالذكر أن القاضي السابق "يانغ" البالغ من العمر 71 عاما قد عمل رئيسا للمحكمة العليا خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017، ويشتبه في أنه قد حاول استخدام محاكمات ذات حساسية بالغة كورقة مساومة في التعامل مع إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" ضمن مساعيه لتحقيق خطته لإنشاء محكمة استئناف منفصلة.