كوريا الشمالية الأقل عالميا في مؤشر الديمقراطية

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قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة أمس الخميس إن كوريا الشمالية سجلت أقل مستوى في العالم من حيث مؤشر الديمقراطية.ونقل التقرير عن وحدة "إكونوميست إنتليجنس" التابعة لمجلة "إكونوميست" الأسبوعية البريطانية قولها إن مؤشر الديمقراطية لكوريا الشمالية بلغ 1.08 نقطة في العام الماضي، محتلة بذلك المركز السابع والستين بعد المائة من بين 167 دولة حول العالم.وأوضح التقرير أن قراءة المؤشر بأعلى من8.01 نقطة تدل على أن تلك الدولة تتمتع بديمقراطية كاملة، وإذا تراوحت قراءة المؤشر ما بين 6 إلى 8 نقاط يتم تصنيفها كدولة تنقص فيها الديمقراطية، أما إذا قلت قراءة مؤشر دولة ما عن 4 نقاط فإنه يتم تصنيفها كدولة يسود في الحكم الدكتاتوري.وقد احتلت كوريا الجنوبية المركز الحادي والعشرين بـ8 نقاط، والولايات المتحدة المركز الخامس والعشرين بـ7.96 نقطة.وقد ظلت كوريا الشمالية تحتل أقل مرتبة في العالم من حيث مؤشر الديمقراطية منذ أن بدأ إصدار هذا المؤشر السنوي لأول مرة في عام 2006.