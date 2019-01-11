سيول تطالب بإعفاء مجمع كيسونغ من العقوبات الدولية دون ضخ أموال لكوريا الشمالية

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أكد مسؤول حكومي كوري جنوبي رفيع المستوى أمس الخميس على ضرورة أن يتم استئناف تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي المشترك بين الكوريتين والرحلات السياحية إلى منتجع جبل كوم كانغ الكوري الشمالي، دون أن يتم إرسال كميات كبيرة من النقد إلى كوريا الشمالية.وأضاف أنه من المحتمل أن يتم بحث القضايا المتعلقة بهذين المشروعين في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وحول إمكانية أن تستخدم الولايات المتحدة استئناف هذين المشروعين كورقة مساومة في مفاوضاتها النووية مع كوريا الشمالية، قال المسؤول إن هناك إمكانية أن يكون ذلك موضوعا من موضوعات المفاوضات، مشيرا إلى وجود العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق ذلك.وفيما يتعلق باحتمال عقد مباحثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ في نيويورك، قال المسؤول إن هناك احتمالا بعقدها.وحول فشل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن تقسيم النفقات الدفاعية بين البلدين، أكد المسؤول على ضرورة إجراء مباحثات رفيعة المستوى لحل تلك القضية، مشيرا إلى وجود إمكانية للتوصل إلى حل نهائي من خلال المباحثات بين الرئيسين الكوري والأمريكي.كما أكد على ضرورة أن ترد الحكومة الكورية الجنوبية بشكل معتدل على الخلافات القائمة بينها وبين اليابان بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة كورية على شركتين يابانيتين لتقديم تعويضات مالية لمواطنين كوريين أجبروا على العمل في مصانع الشركتين في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.