معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين ترتفع إلى 48%

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ارتفعت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" لتتجاوز معدلات المعارضة مرة أخرى.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الثامن وحتى العاشر من شهر فبراير الجاري على 1002 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 48% ، بزيادة 3% مقارنة بنتائج الاستطلاع الأخير الذي أجري قبل ثلاثة أسابيع.أما معدلات المعارضة فقد بلغ 44% ، بانخفاض 2%.ويرجع السبب في زيادة نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى تحسن العلاقات بين الكوريتين.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 40.7%، وتلاه كل من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بـ24.2%، وحزب العدل بـ9.5%، وحزب الإصلاح المستقبلي بـ6.6%، وحزب السلام الديمقراطي بـ1.9%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.