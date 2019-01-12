كوريا الجنوبية تطالب بإعفاء من الرسوم الأمريكية على السيارات

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طلب وزير الاقتصاد والمالية "هونغ نام كي أن يتم إعفاء كوريا الجنوبية، من الزيادة المحتملة في رسوم واردات السيارات، في الولايات المتحدة الأمريكية.ووفقًا لما ذكرته وزارة الاقتصاد والمالية، فقد قدم "هونغ" هذا الطلب خلال اجتماع مع السفير الأمريكي لدى سيول "هاري هاريس"، في مجمع الحكومة في سيول، أمس الجمعة.وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالبلدين.وأعرب"هونغ" عن قلقه الخاص إزاء مراجعات وزارة التجارة الأمريكية المستمرة حول ما إذا كانت واردات السيارات تهدد الأمن القومي الأمريكي، وطلب اهتمام "هاريس" ودعمه حتى لا تتأثر الشركات الكورية الجنوبية بأي زيادات محتملة.وردًّا على ذلك، قال "هاريس" إنه يتفهم موقف سيول، وسوف يقوم بنقله إلى بلاده.كما طلب "هونغ" من "هاريس" أن يلعب دور الجسر بين البلدين، فيما يتعلق بتقرير العملة القادم لوزارة الخزانة الأمريكية، المقرر صدوره في أبريل.