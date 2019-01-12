زيارة أعضاء من البرلمان الكوري إلى اليابان

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التقى نواب من البرلمان الكوري مع نظرائهم في البرلمان الياباني، في محاولة لإيجاد حلل للخلاف الدبلوماسي بين البلدين، حول الأحكام الأخيرة التي أصدرتها محكمة كورية جنوبية، ضد الشركات اليابانية المتورطة في العمل القسري في زمن الحرب.وقد اجتمع أحد عشر عضوًا من الأعضاء الكوريين الجنوبيين في اتحاد البرلمانيين الكوريين واليابانيين، بما في ذلك بعض النواب عن الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي، مع أعضاء يابانيين من الاتحاد، في أحد فنادق طوكيو أمس الجمعة.وخلال الاجتماع، أوضح النائب عن الحزب الحاكم "كانغ تشانغ إيل"، الذي يمثل الجانب الكوري، أن حكومته ملزمة باحترام قرار المحكمة، بالنظر إلى مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والإدارية.وبينما حث اليابان على فعل الشيء نفسه، قال "كانغ" إن علاقة سيول وطوكيو مهمة عند الحكومة الكورية، واقترح أن يتعاون البلدان معًا لحل هذه الأزمة.ومن جانبه، دعا فوكوشيرو نوكاغا، ممثل الجانب الياباني، حكومة سيول إلى التوصل إلى حل.