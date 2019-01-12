اعتدال درجات الحرارة مع مستويات عالية من الغبار الناعم

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ارتفعت اليوم السبت مستويات الغبار الناعم في معظم أنحاء البلاد، مما يتطلب الحرص من الذين يمارسون أنشطة خارجية في الهواء الطلق.وتوقع المعهد القومي للبحوث البيئية أن تصل كثافة جسيمات الغبار الدقيق إلى "سيئ للغاية"، في مقاطعتي "كيونغي" و"تشانغ تشونغ"، بسبب تراكم الملوثات في الهواء الراكد.ويتوقع أيضًا تسجيل مستويات "سيئة" في سيول وإنتشون وكانغ وون الغربية.ويُتوقع أن تستمر المستويات المرتفعة من الغبار الدقيق حتى يوم الأحد.ومن المتوقع ان يستمر الضباب في المنطقة الوسطى غدًا الأحد، في حين سيشهد الساحل الشرقي هطول الامطار والثلوج طوال اليوم.وسوف يتحسن الطقس غدًا الأحد لكن السماء ستظل غائمة في بعض انحاء البلاد.وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى غدًا بين ناقص 9 إلى ناقص 3 درجات مئوية. ودرجات الحرارة العظمى ما بين 5 إلى 12 درجة مئوية.