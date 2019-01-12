فريق تحقيق خاص في ادعاءات الاعتداء الجنسي

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قررت الشرطة تشكيل فريق تحقيق خاص في تحقيقاتها المستمرة حول المدرب السابق تشو جيه بيوم، حيث اتهمته اللاعبة الأولمبية "شيم سوك هي" باغتصابها والتحرش بها جنسيًّا.وقال مسؤولون في الشرطة من مقاطعة "كيونغي" اليوم السبت إنهم يواصلون العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتطلب الأمر بعض الوقت لتحليل السجلات التي حصلوا عليها من الهواتف المحمولة التي قاموا بمصادرتها.كما تحقق الشرطة في وجود المزيد من ضحايا الاعتداء الجنسي، بين الذين تعرضوا للعنف الجسدي مع المدرب السابق.وسيتم إجراء عمليات تفتيش في مراكز التدريب الوطنية حيث يُعتقد أن تلك الحوادث قد وقعت.وكان المدرب قد أدين سابقًا بالاعتداء الجسدي على شيم وثلاثة متزلجين آخرين بين عام 2011 وأوائل العام الماضي، وحُكم عليه بالجسن لمدة 10 أشهر في سبتمبر.وهو محتجز حاليًا في مركز اعتقال سوون، حيث سيتم التحقيق معه في الأيام القادمة.