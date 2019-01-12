النيابة العامة تقيل المفتش الرئاسي السابق

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قررت لجنة تأديبية في مكتب المدعي العام إقالة أحد محققيها، بسبب مزاعم سوء السلوك خلال الفترة التي خدم فيها في المكتب الرئاسي.وأعلنت اللجنة أمس الجمعة إقالة "كيم تيه أوو"، وفي الوقت نفسه أصدرت عقوبة مخففة بحق اثنين من المحققين الرئاسيين السابقين.يذكر أن كيم تم إرساله للعمل في فريق تفتيش خاص في المكتب الرئاسي، لكنه أعيد لاحقًا إلى مكتب المدعي العام في نوفمبر، بسبب مزاعم حول سوء سلوكه.وقد قام مكتب التفتيش التابع لمكتب المدعي العام بالتحقيق في سلسلة من الاتهامات المرتبطة بكيم، وطلب من اللجنة التأديبية اتخاذ أقسى عقوبة كالفصل من العمل.وقد واجه كيم تهمة خرق معلومات سرية، حيث قام بتسريب المعلومات التي حصل عليها أثناء عمله، إلى وسائل الإعلام.