واشنطن تخفف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية إلى الشمال

Photo : KBS News

أفادت مصادر إعلامية أمس الجمعة أن الولايات المتحدة قررت تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية الموجهة إلى كوريا الشمالية.ونقل موقع فورين بوليسي الأمريكي نقلًا عن عدد من المصادر الدبلوماسية والإغاثية قولهم إن الخارجية الأمريكية قررت تخفيف بعض القيود الصارمة لتيسير جهود الإغاثة الإنسانية.وذكر تقرير الموقع أن هذا التخفيف يشمل رفع قيود السفر على العاملين في مجال الإغاثة الأمريكيين، وتخفيف القيود التي تقيد وصول الإمدادات الإنسانية إلى الشمال.وأضاف التقرير أن القرار أُرسل إلى المنظمات الإغاثية يوم الأربعاء الماضي، من قبل ستيفن بيكون، المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون الكورية الشمالية.وأشار الموقع إلى أن هذا التحرك يمثل الخطوة المهمة الأولى منذ شهور، التي تتخذها إدارة ترامب، لتخفيف حملة "أقصى الضغوط" على بيونغ يانغ.