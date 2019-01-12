سيول وواشنطن تعقدان محادثات مجموعة العمل حول كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

من المنتظر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتماعهما الثالث، لمجموعة العمل حول كوريا الشمالية، في الأسبوع المقبل، من خلال مؤتمر عبر الفيديو.وقد تأجلت الجلسة الثالثة التي كان مقررًا عقدها هذا الأسبوع، بسبب أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.وقال مسؤول في خارجية سيول اليوم السبت إن الجانبين ينسقان الجدول الزمني لعقد الاجتماع، خلال نهاية الأسبوع المقبل.ومن المتوقع أن يناقش الجانبان تنسيق مواقفهما قبيل انعقاد القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ.وسوف يتناول الاجتماع أيضًا تفاصيل خطاب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ومحادثات القمة بين كيم والرئيس الصيني شي جين بينغ.وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع مجموعة العمل مرتين شهريًّا.