استجواب رئيس القضاة السابق لمدة 14 ساعة

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غادر رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه"، مكتب النيابة العامة، قبيل منتصف ليلة الجمعة.وقد رفض الإجابة عن أسئلة المراسلين عند دخوله وخروجه من المبنى.وقامت النيابة باستجواب كبير القضاة السابق، بشأن تدخله المزعوم في القضايا السياسية الحساسة، والمشاركة في إنشاء قائمة سوداء للقضاة الذين انتقدوا إدارة الرئيسة السابقة بارك كون هيه.وأفادت الأنباء أن "يانغ" نفى جميع هذه الاتهامات، وأجاب بأنه "لا يذكر" أو "لا يعلم" من الذي فعل هذا.وفي وقت سابق من ذلك اليوم، قال خلال مؤتمر صحفي إنه يشعر بالمسؤولية عما حدث، ولكنه لا يعترف بأي اتهامات.ويعد "يانغ" الذي ترأس المحكمة العليا من عام 2011 إلى عام 2017، أول رئيس للمحكمة العليا يتم استجوابه أمام النيابة كمشتبه به جنائيًّا.ومن المتوقع أن يتم استجوابه مرة أخرى غدًا الأحد، ولكن لن يتم الكشف عن تفاصيل التحقيق للرأي العام.