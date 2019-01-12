أسعار الوقود في أدنى مستوياتها منذ 34 شهرًا

Photo : YONHAP News

استمرت أسعار البنزين والديزل المحلية في التراجع للأسبوع العاشر على التوالي.ووفقًا لموقع شركة النفط الوطنية، فقد تراجع متوسط سعر البنزين العادي في محطات الوقود بمقدار 20 وون، ليصل إلى ألفٍ وثلاثمائة وخمسة وخمسين وون لكل لتر، في الأسبوع الثاني من يناير، وهو الأدنى منذ مارس عام 2016.وبذلك انخفض سعر البنزين بمقدار ثلاثمائة وخمسة وثلاثين وون، في الأسابيع العشرة الماضية.كما انخفض سعر الديزل المستخدم كوقود للسيارات بأكثر من 19 وون، ليصل إلى ألف ومائتين وثلاثة وخمسين وون لكل لتر، وهو أدنى سعر منذ أغسطس عام 2017.وتوقعت شركة النفط الوطنية استمرار الانخفاض رغم الارتفاع في أسعار الوقود العالمية مؤخرًا، نظرًا لأن انعكاس ذلك على السوق المحلية يستغرق بعض الوقت.