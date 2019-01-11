مقاتلتان أمريكيتان تصلان إلى كوريا في نهاية مارس القادم

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من المتوقع وصول مقاتلتي شبح أمريكيتين من طراز "ستيلث إف-35 إيه" إلى كوريا الجنوبية في نهاية شهر مارس القادم.وكانت كوريا الجنوبية قد اشترت 40 مقاتلة من هذا الطراز وتم إنتاج أول مقاتلة منها في مصنع "لوكهيد مارتن" بولاية تكساس الأمريكية في شهر مارس من العام الماضي، ثم إنتاج خمس مقاتلات أخرى حتى نهاية العام الماضي، حيث تم تسليم المقاتلات الست لسلاح الجو الكوري في قاعدة "لوك" الجوية في ولاية أريزونا الأمريكية.وسيتم نشر المقاتلتين اللتين ستصلان إلى كوريا في مارس، خلال شهريْ أبريل ومايو القادمين.الجدير بالذكر أن الطائرة "ستيلث إف-35 إيه" تصل سرعتها القصوى إلى 1.8 ماخ، ويبلغ نصف قطر دائرتها القتالية 1093 كيلومترا، وهي مجهزة بصواريخ جو - جو وقنابل موجهة بدقة، بالإضافة إلى نظام للتخفي.وكانت الحكومة الكورية قد قررت يوم الرابع والعشرين من شهر مارس من عام 2014 شراء 40 مقاتلة من طراز "إف - 35 إيه" بتكلفة تبلغ 7.4 تريليون وون، أي ما يعادل 6.6 مليار دولار، بحيث يتم نشر هذه المقاتلات حتى عام 2021.